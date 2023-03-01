Мишустин призвал контролировать расходование каждого бюджетного рубля

Премьер встретился с главой Федерального казначейства

Нужно продолжать работу по повышению эффективности управления всеми государственными бюджетными ресурсами. Об этом в среду, 1 марта, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Мишустин подчеркнул, что крайне важно обеспечить государственный контроль за каждым выделяемым из бюджета рублем, "особенно когда речь идет об огромных средствах, которые выделяются для финансирования регионов России по инициативе президента".

Сделать это можно с помощью внедрения и новых цифровых инструментов, и соответствующих платформ, чтобы средства как можно быстрее доходили до граждан и бизнеса, а также чтобы "все было точно и просто", заявил премьер.

Мишустин также указал, что добиться этого — основные задачи Федерального казначейства, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года Мишустин рассказал, что кабмин запланировал проверки использования выделенных на спецоперацию бюджетных средств. В частности, правительство проверит финансирование ремонта и производства вооружений, военной спецтехники, закупки горюче-смазочных материалов.

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