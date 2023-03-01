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Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО

12:14
  • среда
  • 01 марта 2023

Речь идет о четырех направлениях

Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции (СВО).

Речь идет проверке расходов на средства индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, заявил руководитель ведомства Роман Артюхин.

"В настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны России по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции", - сказал он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным (цитата по ТАСС).

Ранее премьер-министр России призвал контролировать расходование каждого бюджетного рубля, особенно когда речь идет об "огромных средствах, которые выделяются для финансирования регионов России по инициативе президента".

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