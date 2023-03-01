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Минск предупредил о последствиях милитаризации Украины

12:21
  • среда
  • 01 марта 2023

У всеобщей катастрофы не будет правильной стороны, подчеркивают в Белоруссии

Продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием. Такое заявление в среду, 1 марта, сделал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.
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Дипломат предупредил, чем грозит очевидная для Минска "продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений".

У всеобщей катастрофы не будет правильной стороны, заявил Амбразевич, а ликвидировать угрозы безопасности и урегулировать накопившиеся противоречия, выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн, будет невозможно, если дойдет до применения ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин назвал опасной тенденцией развития военно-политической обстановки милитаризацию Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО. Он рассказал, что Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил.

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