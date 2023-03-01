В России более 1,3 млн детей получают единое пособие

Российские власти поддерживают семьи с детьми

За время, прошедшее после появления в России единого пособия по рождению и воспитанию ребенка, выплаты были назначены на 1,334 млн детей. Об этом в среду, 1 марта, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что демографическая ситуация в стране зависит от уровня доходов граждан. По этой причине государство поддерживает семьи с детьми.

Котяков также рассказал, что пособие уже назначено 132 тысячам беременных женщин, сообщает РИА Новости.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка появилось в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд мер государственной поддержки в этой области. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство выстраивает систему помощи семьям с небольшими доходами.

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