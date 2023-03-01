Онлайн-школу Skyeng оштрафовали за утечку данных

Объем утечки неизвестен

Мировой суд в Москве в среду оштрафовал онлайн-школу иностранных языков Skyeng в связи с нарушением закона о персональных данных.

Компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Объем утечки и информацию о том, когда она произошла, в суде не назвали, уточняет РИА Новости.

Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России. По данным Forbes, она входит в 15 самых дорогих компаний российского интернета.

Ранее стало известно, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.

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