Минэнерго объяснило предстоящее сокращение добычи нефти

В марте Россия планирует уменьшить объемы нефтедобычи

Россия сокращает добычу нефти в марте, исходя из принципа, подразумевающего отсутствие задачи продавать по любой цене ради объема. Об этом в среду, 1 марта, рассказал первый заместитель российского министра энергетики Павел Сорокин.

Представитель Минэнерго подчеркнул, что у России "нет задачи продавать нефть любой ценой ради объема", тем более что у других государств "есть определенные нерыночные ограничения и попытка их как-то укоренить".

Россия не просто не согласна с этим — в Москве убеждены, что это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики, цитирует Сорокина "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов могут привести к дисбалансу и дефициту предложения на мировом рынке. По словам политика, решения Брюсселя "еще раз подчеркивают, что необходимо все-таки думать о будущем".

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