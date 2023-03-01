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США перебросили в Европу "самолет Судного дня"

13:10
  • среда
  • 01 марта 2023

Он приземлился в Исландии

Американский "самолет Судного дня" E-6B Mercury перебросили в Исландию.

Самолет направлен для выполнения операций европейских сил американской армии, передает РБК. Он выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США в Европе.

"Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями", - сообщил в Twitter штаб командования войск США в Европе.

Борт называют "самолетом Судного дня", так как он будет играть ключевую роль на случай ядерной войны. Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом.

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