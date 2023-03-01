В России предложили пустить на развитие спорта доходы от пива и газировки

Нужен новый подход, заявил Дмитрий Чернышенко

Средства производителей газированных сладких и слабоалкогольных напитков нужно направить на развитие спортивной отрасли в России. Такое мнение в среду, 1 марта, высказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы правительства отметил, что "нам понятен вред от сладких и слабоалкогольных напитков, при этом мы не даем возможности отвлечь с их индустрии естественным путем средства, которые они зарабатывают, на развитие спорта".

Чернышенко призвал сформировать новый подход к этому вопросу и "обязательно использовать" для развития спорта в России средства, которые производители пива и газировки в настоящее время "инвестируют в дивиденды и свое развитие", сообщает "Интерфакс".

Ранее Чернышенко напомнил о поставленной президентом цели довести долю занимающихся спортом граждан до 70%. Владимир Путин при этом подчеркивал, что главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан.

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