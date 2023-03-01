Минтруд уточнил размер МРОТ в 2024 году

Глава государства выступил за дополнительную индексацию показателя

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2024 году увеличится в совокупности на 17%. Об этом в среду, 1 марта, рассказал российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023-2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда — плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму.

Однако с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10% плюс к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19242 рубля, цитирует Котякова РИА Новости.

21 февраля в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал, что российские власти будут увеличивать МРОТ быстрее роста инфляции и в дальнейшем.

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