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В 2023 году в День Победы будет задействовано рекордное количество добровольцев

14:39
  • среда
  • 01 марта 2023

Волонтеры помогут в проведении всероссийских акций "Георгиевская ленточка" и "Сад памяти"

В этом году во время торжеств 9 мая будет задействовано рекордное количество добровольцев. Всего планируют привлечь 200 тысяч человек из разных регионов. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Москве представители общественного движения "Волонтеры Победы".

Добровольцы будут сопровождать парады и шествие "Бессмертный полк", заниматься благоустройством памятников и воинских захоронений. Помогут в проведении всероссийских акций "Георгиевская ленточка" и "Сад памяти".

"Самое главное для нас - это поздравление ветеранов ВОВ. Сейчас в России проживает чуть менее 18 тысяч фронтовиков. Их осталось очень мало. Мы должны успеть сказать "спасибо" каждому. Поздравить. Поздравлять будем в разных форматах, это и парады у дома ветеранов, и концерты, подарки, видео-поздравления", - рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

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Волонтер Победы
Волонтер Победы
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