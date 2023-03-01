Собянин: "Московское долголетие" объединяет уже более полумиллиона москвичей

Проекту сегодня исполнилось пять лет

Пятилетие "Московское долголетие" отмечает с размахом. В кинотеатре "Художественный" прошел премьерный показ музыкального фантастического фильма. Картина рассказывает об обычных москвичах старшего поколения, которые смогли изменить свою жизнь, и теперь их миссия - распространять свою философию во Вселенной.

Действие "Миссии Долголетие" происходит в 2073 году - на космическом корабле группа пенсионеров отправляется налаживать связи с другой галактикой и вспоминают, как зарождался проект. Эпизоды рассказывают о разных периодах. Участники исполняют номера со звездами эстрады.

"У меня нет даже минуты свободного времени, понимаете? Оказывается, жизнь только началась. Жизнь в ярких красках. И ты можешь осуществить сейчас всю свою мечту, которую не могла осуществить в детстве и юности", - говорит Нина Колоскова.

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на торжество, чтобы вместе с участниками вспомнить, как все начиналось.

"Большого опыта не было, мы посмотрели, в мире что делается, в нашей стране, и особо не нашли. Решили, все-таки реализовать свой проект. Долго не могли придумать название, с вами советовались, провели голосование. Назвали "Московское долголетие". Долголетие - не просто долго жить, а долго активно жить. Долго общаться, долго улыбаться друг другу, долго жить интересной жизнью. Подумали, а где это можно сделать интересно? На базе чего? Были центры соцзащиты. Нам нужно было охватить сотни тысяч. У нас миллион пенсионеров в Москве. И тогда включили все, что у нас есть: объекты культуры, образования, наши школы соцзащиты. Даже коммерческие организации - предложили им участвовать в проекте. В первый же год мы получили больше 100 тысяч участников. Сегодня нас - полмиллиона", - сказал глава города.

"Московское долголетие" крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект. И польза его доказана научно.

"Мы изучали физическую, функциональную, когнитивную активность и эмоциональную сферу у людей, которые вошли в проект "Долголетия", и смотрели, как меняются эти показали в динамике. И мы действительном увидели позитивный результат, мы увидели, что это очень эффективно", - отметила Ольга Ткачева, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России.

Сейчас в "Московском долголетии" почти 40 направлений - количество постоянно растет, потому что участники сами узнают что-то новое и предлагают реализовать. В Москве открыто 13 тысяч групп в 71 центре - в каждом районе рядом с домом. Пенсионеры своим примером показывают - от старости можно убежать, а энергии с возрастом - только прибавляется

Александра Панина, "ТВ Центр"

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