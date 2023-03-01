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СК начал проверку по факту пожара на Тайнинской улице

15:06
  • среда
  • 01 марта 2023

Один человек погиб

Следственный комитет начал проверку по факту пожара, который произошел сегодня в жилом доме на северо-востоке Москвы, передает "ТВ Центр".

По неизвестной пока причине загорелись два лифта и комната вахтера в многоэтажке на Тайнинской улице. Огонь быстро охватил площадь около 50 квадратных метров.

Пожарным удалось эвакуировать с верхних этажей пятерых человек. Одного спасти не удалось - он задохнулся в лифте. Обгоревшее тело обнаружили уже после ликвидации пожара. Сейчас место ЧП оцеплено, проводится проверка.

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Пожар на Тайнинской улице
Пожар на Тайнинской улице
Пожар на Тайнинской улице
Пожар на Тайнинской улице
Пожар на Тайнинской улице
Пожар на Тайнинской улице
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