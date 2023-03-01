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В ДТП на Волгоградском проспекте пострадали три человека

15:07
  • среда
  • 01 марта 2023

Лоб в лоб столкнулись иномарка и такси

Три человека пострадали в серьезной аварии на Волгоградском проспекте, сообщает "ТВ Центр".

Около полуночи в районе дома 41 лоб в лоб столкнулись иномарка и такси. По инерции они задели ещё две легковушки. В результате - у двух машин полностью деформирован капот. У других участников - повреждения не такие серьезные: вмятины и глубокие царапины.

По некоторым данным, все пострадавшие ехали в такси. Сейчас следователи выясняют, кто из водителей и по какой причине выехал на встречную полосу.

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