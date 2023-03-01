Условия приближены к реальным: для родителей устроили пробный ЕГЭ по русскому

Взрослые учились, как взять себя в руки и не поддаться стрессу

Все по правилам ЕГЭ. За исключением участников экзамена. Сегодня за партами - родители будущих выпускников. У каждого своя цель - понять, что вообще такое Единый государственный экзамен, или же просто проверить себя.

Некоторые родители к вопросу подошли серьезно. И решили перед экзаменом потренироваться и вспомнить правила.

Пробный ЕГЭ проходит по всей стране уже в седьмой раз. Каждый год - по разным предметам. Единого дня экзамена нет. Регионы сами выбирают удобное время. Но в итоге в прошлом году в акции участвовали больше 150 тысяч человек.

"Акция была направлена на то, чтобы снять вот эти все мифы, страшилки среди родителей, которые крутятся вокруг Единого государственного экзамена. Данная процедура снимает очень много вопросов, связанных с тем, что происходит в пункте проведения экзамена", - объяснил Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора.

Условия приближены к реальным. Но все-таки в усеченном варианте. Вместо 27 заданий - всего 7 из тестовой части. И одно - с развернутым ответом в сокращенном виде.

"Важно было показать, что в ЕГЭ представлены задания на работу со словом, на работу со словосочетаниями, предложениями, с текстом. И вот это единое разнообразие, которое в вариантах содержится, должно убедить родителей в том, что экзамен слаженный, отработанный", - указал Роман Дощинский, руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку.

Самый волнительный момент - печать КИМов, контрольно-измерительных материалов. Тех самых заданий ЕГЭ. Подготовить заранее их не получится. На каждый номер участника буквально за несколько минут перед началом приходит свой пакет заданий.

Как только инструктаж проведен и все задания распечатаны, журналистам приходится выйти из класса. Остаться внутри нельзя. На полноценном экзамене посторонние должны выйти еще раньше - до печати КИМов.

Пробный экзамен - всего 30 минут. Но эмоций после него, кажется, хватит не на один день.

"Если вы хотите хороший результат, то правила должны быть в голове. И я думаю, легче было бы тем детям, которые начитанные", - говорит одна из участниц.

Результаты они узнают через несколько дней. Но уже сейчас по признаю родителей понятно, что завалили сочинение. И это не удивительно. По статистике, работа с текстами - самая сложная часть в ЕГЭ по русскому.

Екатерина Гоголева, Мария Никонова, "ТВ Центр"

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