На ТТК стартовал третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса

Движение на развязке не закрывается, а только ограничивается

На Третьем транспортном кольце начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса, передает "ТВ Центр".

Это крупнейшая многоуровневая развязка города, которую ввели в эксплуатацию в 2000 году. Со временем внутри возникли повреждения стен, произошло обветшание перекрытий, разрушились деформационные швы.

Год назад в тоннелях начался масштабный капитальный ремонт. К осени там восстановят целостность стен и потолков, поменяют облицовку, а главное - полностью обновят системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения. При этом движение на развязке не закрывается, а только ограничивается.

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