ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ТТК стартовал третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса

15:07
  • среда
  • 01 марта 2023

Движение на развязке не закрывается, а только ограничивается

На Третьем транспортном кольце начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса, передает "ТВ Центр".

Это крупнейшая многоуровневая развязка города, которую ввели в эксплуатацию в 2000 году. Со временем внутри возникли повреждения стен, произошло обветшание перекрытий, разрушились деформационные швы.

Год назад в тоннелях начался масштабный капитальный ремонт. К осени там восстановят целостность стен и потолков, поменяют облицовку, а главное - полностью обновят системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения. При этом движение на развязке не закрывается, а только ограничивается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ремонт тоннеля
Ремонт тоннеля
Ремонт тоннеля
Ремонт тоннеля
Ремонт тоннеля
Ремонт тоннеля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.