Экспертизу старых домов Москвы проводят с помощью лазерного сканера

Из множества точек создают 3D-модель

Знаменитое здание на площади у Красных ворот - одна из семи сталинских высоток. Ей уже 70 лет. И в этом году зданию впервые предстоит пережить капитальный ремонт. Его хоть и строили и на совесть - но время берет свое. Да и соседство с метро сделало свое дело. Наземный вестибюль "Красных ворот" расположен на первом этаже высотки. Отсюда - огромная "гуляющая" трещина через весь дом.

"Конструктивная трещина проходит на стыке фасада и метро. Они ее замазывают, а она все видна", - отмечает реставратор-технолог Людмила Киселькова.

Пострадал с годами и фасад знаменитого здания.

Здесь видна отделка фасада. Вот бетонное основание, и видно хорошо, что идет отслоение металла и отслоение плиток. Вот здесь разрушение плиток опять же - в местах, где большое обводнение", - продолжает Киселькова.

Обветшалые балконы, утраченные элементы лепнины. Даже уличные фонари - уже не те, что были установлены тогда. Ярко-желтые стены в подъезде - тоже результат многочисленных косметических ремонтных работ. Изначально цвет здесь был совсем другой.

Особый интерес реставраторов - восстановление метлахской плитки. Насыщенные цвета, строгая геометрия и необычные узоры. Ей выложены полы вокзалов, станций метро, даже театров. И этой высотки. Но сегодня во многих подъездах - жалкое подобие. А вот фундамент здесь едва ли даст трещину. Строили высотку буквально на болотах, и чтобы грунт не "поплыл", его специально замораживали.

"На замороженном грунте возводили его уже с креном - то есть рассчитали, в какую сторону будет крен, и построили его так, и когда грунт оттаял, здание встало прямо. То есть это уникальная такая технология, учитывая высоту и масштаб", - говорит москвовед Мария Василенок.

Этот особняк в Кривоколенном переулке строили еще раньше. Уже 150 лет никто не озадачивался ремонтом этого здания - только многократно перестраивали.

"Изначально он был двухэтажный, однако он был достаточно крепок для того, чтобы в советское время надстроить еще три этажа. Это дом Александра Бари, который был известным предпринимателем, работодателем инженера Шухова", - объясняет москвовед Мария Наговицына.

Теперь же это обычный жилой дом, который реставраторы пытаются сохранить. И здесь инженеры используют специальный лазерный сканер. Так получается проект, состоящий из облака точек - фактически образ дома воссоздается до каждой трещинки. Вместо плоского чертежа - 3D-модель здания.

"Также мы можем при лазерном сканировании получить панорамы со всех сторон сооружения, которые нам помогут в дальнейшем детально изучать все элементы фасадов - их дефекты, трещины, сколы, недостающие какие-то участки", - уточняет Алексей Хусточкин, главный инженер проекта реставрации компании-подрядчика.

Благодаря такой методике инженеры смогут восстановить особняк в его первозданном виде. Сокращаются и сроки работ, и количество исполнителей.

"Если на обычном реставрационном доме со старыми методами этот процесс мог затягиваться до нескольких лет, то, конечно, программой капитального ремонта такое затягивание по времени невозможно - и 3D-моделирование и лазер позволяют сократить эти сроки не только по проектированию, но и в дальнейшем по проведению работ", - сказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

До 2045 года в Москве капитально отремонтируют более 28 тысяч домов . Среди них - и такие знаковые строения столицы, как исторический особняк в Кривоколенном переулке и высотка на "Красных воротах".

Елена Сахно, Константин Чурашов, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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