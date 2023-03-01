Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

Глава государства участвовал в церемонии запуска по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию метро в столице, передает РИА Новости.

Глава государства участвовал в церемонии открытия по видеосвязи. Он дал старт движению, сказав "С Богом!".

По словам российского лидера, БКЛ - очень нужный для города проект, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Сергеем Собяниным. Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом, подчеркнул Путин.

"БКЛ качественно изменит всю транспортную инфраструктуру столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной", - указал президент.

Собянин назвал открытие всей БКЛ историческим событием для города.

"Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный и важный проект. Сегодня я говорю слова благодарности всем москвичам, потому что в той или иной мере их вклад есть в этот проект", - добавил градоначальник.

Таким образом, в строй 1 марта были введены девять станций, которые замкнули новое кольцо: это "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Как ранее отмечали столичные власти, запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек. Со станций нового кольца можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метрополитена, а также пересесть на МЦК, МЦД и линии железной дороги.

На схеме метро БКЛ обозначена под номером 11, ее цвет - бирюзовый.

Строительство Большой кольцевой линии стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.

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