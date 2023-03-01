ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле не поверили, что ВСУ не наносят ударов по России

14:07
  • среда
  • 01 марта 2023

Заявления Подоляка - ложь

Москва не верит заявлению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о непричастности Киева к ударам по территории России.
Киев заявил о непричастности к ударам по России

Об этом в среду, 1 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы ему не верим", - сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не наносит ударов по российской территории. По утверждению украинского чиновника, "Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обстрел со стороны Украины
Обстрел со стороны Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.