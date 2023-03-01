В Кремле не поверили, что ВСУ не наносят ударов по России

Заявления Подоляка - ложь

Москва не верит заявлению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о непричастности Киева к ударам по территории России.

Об этом в среду, 1 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы ему не верим", - сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не наносит ударов по российской территории. По утверждению украинского чиновника, "Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий".

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