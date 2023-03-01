Кремль прокомментировал допустимость флага Украины в России

Песков напомнил, что Киев поддерживает националистов

Украинский флаг — это флаг режима, который поддерживает националистов и с которым ведет боевые действия Россия. Об этом в среду, 1 марта, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать инцидент в Российском университете дружбы народов (РУДН), студенты которого на выставке землячеств разместили флаги Украины напротив поздравлений с Днем защитника Отечества. Объясняя свой поступок, учащиеся отметили, что выставка отражает позицию взаимоуважения народов разных стран.

Песков, комментируя это происшествие, заявил, что нельзя абстрагироваться от того факта, что Россия проводит специальную военную операцию против "того самого режима, который поддерживает националистов". Он указал, что украинский флаг — "сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима".

При этом чиновник счел необходимым установить все подробности случившегося в РУДН, в том числе "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По словам Пескова, необходимо "связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации — и понять, что там произошло на самом деле", сообщает РИА Новости.

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