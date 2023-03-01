ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль прокомментировал допустимость флага Украины в России

14:00
  • среда
  • 01 марта 2023

Песков напомнил, что Киев поддерживает националистов

Украинский флаг — это флаг режима, который поддерживает националистов и с которым ведет боевые действия Россия. Об этом в среду, 1 марта, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РУДН проверят из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать инцидент в Российском университете дружбы народов (РУДН), студенты которого на выставке землячеств разместили флаги Украины напротив поздравлений с Днем защитника Отечества. Объясняя свой поступок, учащиеся отметили, что выставка отражает позицию взаимоуважения народов разных стран.

Песков, комментируя это происшествие, заявил, что нельзя абстрагироваться от того факта, что Россия проводит специальную военную операцию против "того самого режима, который поддерживает националистов". Он указал, что украинский флаг — "сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима".

При этом чиновник счел необходимым установить все подробности случившегося в РУДН, в том числе "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По словам Пескова, необходимо "связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации — и понять, что там произошло на самом деле", сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Украины
Флаг Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.