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Песков рассказал о планах Путина в связи с годовщиной присоединения Крыма

14:21
  • среда
  • 01 марта 2023

Конкретику по графику президента пока не приводят

В марте президента России Владимира Путина ожидает напряженный рабочий график. Об этом в среду, 1 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официального представителя Кремля попросили рассказать о планах главы государства в связи с тем, что в марте будет отмечаться очередная годовщина присоединения Крыма и Севастополя к России.

Песков заверил, что "в том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату мы будем безусловно". Однако чиновник попросил дать администрации президента время — "вы слишком забегаете вперед".

О том, планируется ли в марте выступление Путина в публичном формате в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, Кремль проинформирует своевременно, цитирует Пескова РИА Новости.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам всенародного волеизъявления, проводившегося в 2014 году. Украина и Запад не признают итоги этих референдумов и называют Крым и Севастополь украинскими территориями, "временно оккупированными" Россией.

В Москве неоднократно подчеркивали, что принадлежность Крыма России является неоспоримой и не подлежит обсуждению.

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