Российская ПВО сорвала атаку дронов ВСУ на Крым

Жертв и разрушений в Крыму нет

Российские военные в ходе спецоперации на Украине сорвали попытку украинской армии атаковать Крым с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще четыре дрона выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет.

Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В ходе спецоперации ВС России вновь нанесли урон живой силе и военной технике противника. Так, российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 85 украинских военнослужащих, танк, две самоходные гаубицы, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, включая три диверсионно-разведывательные группы, а также четыре боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

На донецком направлении за сутки ликвидировано о 190 украинских военных. На территории ДНР поражены база хранения топлива морских пехотинцев ВСУ и пункт временной дислокации боевиков украинского националистического формирования.

В районе населенного пункта Дружковка в ДНР российская авиация сбила украинский самолет Су-24, рассказали в Минобороны России.

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