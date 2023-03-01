ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО сорвала атаку дронов ВСУ на Крым

14:36
  • среда
  • 01 марта 2023

Жертв и разрушений в Крыму нет

Российские военные в ходе спецоперации на Украине сорвали попытку украинской армии атаковать Крым с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в Министерстве обороны России.
Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

В ведомстве уточнили, что шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще четыре дрона выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет.

Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В ходе спецоперации ВС России вновь нанесли урон живой силе и военной технике противника. Так, российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 85 украинских военнослужащих, танк, две самоходные гаубицы, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, включая три диверсионно-разведывательные группы, а также четыре боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

На донецком направлении за сутки ликвидировано о 190 украинских военных. На территории ДНР поражены база хранения топлива морских пехотинцев ВСУ и пункт временной дислокации боевиков украинского националистического формирования.

В районе населенного пункта Дружковка в ДНР российская авиация сбила украинский самолет Су-24, рассказали в Минобороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Боевой запуск из зенитно-ракетного комплекса
Боевой запуск из зенитно-ракетного комплекса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.