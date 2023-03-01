Комитет ГД поддержал поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

Цель - защитить тех, кто обеспечивает безопасность страны

Комитет Думы поддержал поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.

До 15 лет лишения свободы будет грозить за фейки о деятельности добровольческих формирований, повлекшие тяжкие последствия, передает ТАСС.

"Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан", - написал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

Также согласно новым поправкам, до пяти лет лишения свободы можно получить за публичные действия по дискредитации Вооруженных сил России и всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.

До семи лет лишения свободы - за публичные действия по дискредитации участников спецоперации, повлекшие смерть или массовые беспорядки.

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