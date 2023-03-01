Берлин признал неспособность бундесвера защитить Германию при нападении

Армия ФРГ не сможет выстоять, заявил глава Минобороны

Состояние Вооруженных сил Германии (бундесвер) таково, что они не смогут держать оборону в случае нападения потенциального противника. Такое мнение в среду, 1 марта, высказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Германский министр признал, что у ФРГ "нет Вооруженных сил, способных обороняться, которые смогли бы держать оборону при агрессивной, жестокой войне".

Писториус отметил, что бундесвер в случае нападения противника не сможет защитить ни союзников по НАТО, ни собственных граждан, и призвал срочно изменить ситуацию — в том числе для того, чтобы выполнить обязательства Берлина перед Североатлантическим альянсом, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия как самая густонаселенная страна Европы с наибольшей экономической мощью должна "сделать так, чтобы армия стала краеугольным камнем обороны в Европе, самой оснащенной силой в Европе".

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