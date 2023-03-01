ВОЗ допустила возможность новой пандемии из-за птичьего гриппа

Важно подготовиться к такому сценарию, подчеркивают эксперты

Если вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, это может привести к новой пандемии. Об этом в среду, 1 марта, рассказал эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди.

Эксперт подчеркнул, что "мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку" и подготовиться к такому сценарию, поскольку есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию.

Пибоди рассказал, что мировое научное сообщество уже анализирует генетическую последовательность вирусов гриппа для их мониторинга, а также для разработки доступных вакцин на случай, если они понадобятся, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) предупредили, что коронавирусная инфекция по-прежнему представляет угрозу, в первую очередь, в связи с высокой вероятностью возникновения новых высокопатогенных штаммов.

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