Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Мэр назвал открытие всей БКЛ историческим событием для города

В течение пяти дней проезд по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро будет бесплатным. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", - отметил Собянин.

Большую кольцевую линию метро в среду запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства участвовал в церемонии открытия по видеосвязи.

По словам Путина, БКЛ - очень нужный для столицы проект, который был реализован благодаря руководству города во главе с Сергеем Собяниным.

Строительство Большой кольцевой линии стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия: более 30 станций и три электродепо.

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