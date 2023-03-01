Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Мэр назвал открытие всей БКЛ историческим событием для города
В течение пяти дней проезд по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро будет бесплатным. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", - отметил Собянин.
Большую кольцевую линию метро в среду запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства участвовал в церемонии открытия по видеосвязи.
По словам Путина, БКЛ - очень нужный для столицы проект, который был реализован благодаря руководству города во главе с Сергеем Собяниным.
Строительство Большой кольцевой линии стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия: более 30 станций и три электродепо.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"