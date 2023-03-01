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Экс-глава дознания ФТС Кизлык получил 10 лет колонии

15:38
  • среда
  • 01 марта 2023

Его осудили по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Дорогомиловский суд Москвы в среду, 1 марта, приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России (ФТС) Александра Кизлыка.

Суд признал Кизлыка виновным по части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Решением суда Кизлык лишен звания генерал-лейтенант таможенной службы, сообщает ТАСС.

Александра Кизлыка задержали 23 декабря. Его заподозрили в том, что он помогал от ответственности людям, занимавшимся контрабандой валюты. Вместе с Кизлыком также были задержаны его заместитель Алексей Серебро, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин.

При обыске в доме Кизлыка правоохранительные органы изъяли порядка 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро (совокупно это порядка 80 млн рублей), золотые слитки, драгоценности и коллекцию дорогих часов.

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Александр Кизлык
Александр Кизлык
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