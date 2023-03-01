Прошедшая зима в Москве вошла в топ-15 самых теплых

Средняя температура оказалась на 1,3 градуса выше нормы

Зима 2022-2023 годов в столичном регионе оказалась более теплой, чем большинство зимних сезонов с 1879 года. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в агентстве "Метеоновости".

Прошедшая столичная зима вошла в число 15 самых теплых за указанный период и оказалась на 1,3 градуса теплее нормы (с учетом новых климатических норм на метеостанции ВДНХ).

Самая высокая температура воздуха за сезон в Москве была зафиксирована в январе. 2 января в столице столбики термометров поднимались до 6,2 градуса выше нуля.

При этом по осадкам зима оказалась обильной, с декабря 2022 года по февраль 2023 года в Москве выпало 174,1 мм осадков, или 118% нормы. К 1марта высота снежного покрова составила 36 см, что выше нормы на 6 см, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что раннюю весну в столичном регионе можно не ждать — еще будут ощутимые похолодания. Уже на следующей неделе прогнозируется понижение температуры, по ночам ожидаются двузначные значения со знаком минус. Вильфанд рассказал, что морозы могут достигать 10-15 градусов.

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