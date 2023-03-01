В Ленинградском зоопарке родились патагонские мары

Это большая радость для сотрудников зоопарка

В Ленинградском зоопарке пополнение. Там появились на свет две патагонские мары. Это крупные грызуны, вес которых может достигать 16 килограммов. Обитают мары в Южной Америке, в пампасах Патагонии. Прибавилось в Северной столице и жителей африканских пустынь.

К отцу этого семейства лучше сейчас и не подходить без дела: он грозен и бдителен, так как занят охраной новых детенышей. Ведь к размножению самка мары хоть и готова каждые 3-4 месяца, но всего на полчаса.

Сейчас очень интересный период для наблюдения, говорят зоологи. Патагонские мары, обитающие в Южной Америке, пожалуй, самые несуразные обитатели планеты: похожи одновременно и на осликов, и на зайцев, и на кенгуру, и даже на маленьких оленей. Но во время заботы о потомстве в самцов как будто вселяется хищник. Прицельно метят не только территорию, но и всю родню.

Несмотря на внешнюю безобидность, патагонские мары становятся очень агрессивными, когда речь идёт об отношениях внутри семьи. После появления потомства самец стал настолько нетерпим к своим старшим детям, что их пришлось переселить в другой вольер.

У кого нет таких проблем, так это у сурикатов. В этом семействе обитателей Африки недавно тоже появилось потомство, но отношения среди родственников совсем не изменились. Наоборот, и стар и млад дружно собираются за одним столом с любимым лакомством. У сурикатов всегда царит строгий матриархат. Самка сама решает, заниматься ей детьми или чем-нибудь еще.

Появление на свет детенышей - всегда радость для сотрудников зоопарка, ведь это показатель того, что животным здесь комфортно. Зоопарк вообще как отдельная планета: сейчас заканчивается "бэби-бум" у представителей фауны американского, африканского и австралийского континентов - недавно родились еще и кенгурята. А весной здесь начнет появляться потомство у животных европейского континента.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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