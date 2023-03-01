ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинских беженцев в Польше заставят платить за центры проживания

16:20
  • среда
  • 01 марта 2023

Новые правила призваны заставить беженцев искать работу

Варшава обязала украинских беженцев платить за места в центрах проживания. Новые правила действуют с 1 марта.
Столтенберг призвал ЕС готовиться к новой волне беженцев с Украины

"Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

По его словам, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и меньше времени проводить в местах коллективного проживания, передает РИА Новости.

Ранее в ЕС пожаловались на чрезмерную нагрузку из-за украинских беженцев. В общей сложности пять миллионов человек, ищущих защиты в Евросоюзе, оказали значительное давление на национальные системы по приему мигрантов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские беженцы
Украинские беженцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.