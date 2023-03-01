Украинских беженцев в Польше заставят платить за центры проживания

Новые правила призваны заставить беженцев искать работу

Варшава обязала украинских беженцев платить за места в центрах проживания. Новые правила действуют с 1 марта.

"Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

По его словам, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и меньше времени проводить в местах коллективного проживания, передает РИА Новости.

Ранее в ЕС пожаловались на чрезмерную нагрузку из-за украинских беженцев. В общей сложности пять миллионов человек, ищущих защиты в Евросоюзе, оказали значительное давление на национальные системы по приему мигрантов.

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