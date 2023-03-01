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Госсекретарь США нашел "положительные элементы" в мирном плане Китая

16:54
  • среда
  • 01 марта 2023

В Кремле с большим вниманием относятся к мирному плану Пекина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что плане Пекина по урегулированию на Украине есть ряд положительных элементов.
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"Там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины", — заявил Блинкен (цитата по РИА Новости).

Ранее в Китае опубликовали план по решению украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. В них говорится о необходимости соблюдать суверенитет всех стран, прекратить гонку вооружений, боевые действия и начать мирные переговоры.

В Кремле заявили, что с большим вниманием относятся к мирному плану Пекина, однако все детали должны быть тщательно проанализированы.

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