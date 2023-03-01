ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пранкеры вывели экс-главу МИД Британии на откровенное признание

17:39
  • среда
  • 01 марта 2023

Запад не может "добиться успеха" в отношении России

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом, выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ" опубликован на официальном Rutube-канале пранкеров.
Вучич рассказал о признании Запада в участии в конфликте на Украине

В ходе общения британский чиновник признался, что Вашингтону и Лондону "в более слабых и меньших странах" удавалось "добиться успеха и сменить власть извне", однако "в России это сделать невозможно".

"Любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", - приводит РИА Новости слова Хейга.

В конце прошлого года Вован и Лексус позвонили Петру Порошенко и представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Украинский политик разоткровенничался и сообщил, что сотрудничает со многими бригадами, куда поставляет спецтехнику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уильям Хейг
Уильям Хейг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.