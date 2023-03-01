Пранкеры вывели экс-главу МИД Британии на откровенное признание

Запад не может "добиться успеха" в отношении России

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом, выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ" опубликован на официальном Rutube-канале пранкеров.

В ходе общения британский чиновник признался, что Вашингтону и Лондону "в более слабых и меньших странах" удавалось "добиться успеха и сменить власть извне", однако "в России это сделать невозможно".

"Любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", - приводит РИА Новости слова Хейга.

В конце прошлого года Вован и Лексус позвонили Петру Порошенко и представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Украинский политик разоткровенничался и сообщил, что сотрудничает со многими бригадами, куда поставляет спецтехнику.

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