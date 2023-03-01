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Собянин: Вход в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней после ее запуска будет бесплатным

18:14
  • среда
  • 01 марта 2023

Движение поездов на всем протяжении БКЛ метро открылось сегодня

Вход на станции Большой кольцевой линии Московского метро будет бесплатным в течение первых пяти дней после полноценного запуска движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы проделали колоссальную работу - достроили крупнейшее в мире кольцо - и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным", - говорится в сообщении.

Сейчас со станций БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций и 11 других линий метро, 3 пересадки на МЦК, 8 пересадок на МЦД 1 и МЦД 2, 13 пересадок на станции железной дороги. При строительстве БКЛ были заложены технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метро.

Благодаря БКЛ для миллионов горожан стали ближе более 770 различных мест притяжения. Речь идет о парках, музеях, театрах, спортивных комплексах, медучреждениях.

Кольцевая линия метро благодаря БКЛ разгрузится до 25%, радиальные направления — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. На 5–15 процентов снизится загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей.

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