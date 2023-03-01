В ДНР сообщили о потере Киевом до 70% опытных военных в Артемовске

Украина оставила в городе тысячи военных "на убой"

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина лишилась в районе Артемовска до 70% военнослужащих из подготовленных подразделений, личный состав вывели на доукомплектование.

По словам Кимаковского, не исключено, что теперь Киев может направлять в город те подразделения, "которые им не важны", передает РИА Новости.

Советник врио главы ДНР также сообщил, что в Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой".

"В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска", - отметил он.

Ранее экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска.

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