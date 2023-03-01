ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР сообщили о потере Киевом до 70% опытных военных в Артемовске

18:45
  • среда
  • 01 марта 2023

Украина оставила в городе тысячи военных "на убой"

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина лишилась в районе Артемовска до 70% военнослужащих из подготовленных подразделений, личный состав вывели на доукомплектование.
Илон Маск заявил о почти полном окружении Артемовска

По словам Кимаковского, не исключено, что теперь Киев может направлять в город те подразделения, "которые им не важны", передает РИА Новости.

Советник врио главы ДНР также сообщил, что в Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой".

"В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска", - отметил он.

Ранее экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские солдаты
Украинские солдаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.