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Министерство спорта поможет Костомарову и его семье

18:38
  • среда
  • 01 марта 2023

Как - не сообщается

Российский Минспорт поможет Роману Костомарову и его семье. Об этом "Спорт-экспрессу" заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Конечно", — так Матыцин ответил на вопрос издания, будет ли Министерство спорта помогать Костомарову и его семье. Других подробностей не приводится.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января с диагнозом пневмония. Позднее СМИ сообщали, что из-за ухудшения состояния спортсмену ампутировали стопу. В начале феврале сообщалось, что у Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей.

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