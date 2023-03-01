Министерство спорта поможет Костомарову и его семье

Как - не сообщается

Российский Минспорт поможет Роману Костомарову и его семье. Об этом "Спорт-экспрессу" заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Конечно", — так Матыцин ответил на вопрос издания, будет ли Министерство спорта помогать Костомарову и его семье. Других подробностей не приводится.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января с диагнозом пневмония. Позднее СМИ сообщали, что из-за ухудшения состояния спортсмену ампутировали стопу. В начале феврале сообщалось, что у Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"