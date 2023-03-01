Экоактивистку Грету Тунберг задержали в Норвегии

Она участвовала в акции протеста

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана полицией в Осло во время акции протеста. Она была в числе демонстрантов, которые блокировали здания министерств, протестуя против строительства ветряных электростанций на территории проживания коренных народов.

Протесты в Норвегии начались 23 февраля. В связи с этим министру нефти и энергетики страны пришлось отменить запланированный визит в Великобританию, отмечает ТАСС.

17 января шведская экоактивистка была задержана во время протестов около угольной шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Демонстранты, среди которых была и Грета Тунберг, выступали против разработки новой шахты и сноса построек.

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