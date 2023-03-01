Министр армии США считает, что конфликт на Украине "саморазрешится"

По мнению Кристин Вормут, это произойдет "в следующий год или два"

Конфликт на Украине может "саморазрешится в следующий год или два". Таким предположением поделилась министр армии США Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Она также сообщила, что Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил. "Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях", - сказала Вормут (цитата по РИА Новости).

Накануне заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине "может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года".

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