В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои

Российские подразделения ведут активные действия на донецком и краснолиманском направлениях. По данным Минобороны, за сутки огнем артиллерии там уничтожены десятки единиц вражеской бронетехники и вооружения. Кроме того, на территории Луганской народной республики и в Харьковской области ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Одной из самых горячих точек остается Артемовск. В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои.

Это участок дороги в районе населенного пункта Хромово. Трасса соединяет Артёмовск и Часов Яр. Единственный путь для заброски подкрепления, провизии и боеприпасов, доступный для ВСУ. Но и он под круглосуточным огневым контролем российской артиллерии. Трафик контролируют с воздуха и накрывают военные колонны.

Артиллеристы вышли на новые позиции. Наводчик ориентирует пушки для будущего удара. Самоходные установки в прямом смысле слова прячутся в кустах, едва помещаясь. По команде батарея САУ "Мста-С" выходит в поле. За считаные минуты наводятся на цель - и залп дальнобойных 152-миллиметровых орудий.

Имеется информация, что из соседнего с Артёмовском Часова Яра началась эвакуация мирного населения. И город готовят к обороне. В самом Артёмовске силы ВСУ сконцентрированы в основном уже только на западных окраинах. Другие части, если не под контролем российских штурмовых отрядов, то как минимум территория простреливается.

Украинские подразделения несут в Артёмовске потери. Даже Илон Маск написал в социальных сетях, что город практически окружён. Однако Киев продолжает перекидывать на этот участок всё новые и новые резервы.

По данным российского Минобороны, средствами объективного контроля подтверждена гибель за минувшие сутки порядка 600 украинских солдат. ВСУ в свою очередь активно использовали беспилотники, однако серьёзного успеха с воздуха не добились.

Алкоголизм, наркомания, мародёрство. Для ВСУ это в порядке вещей, рассказывают пленные солдаты. А ещё, несмотря на грозящие 10 лет тюрьмы, многие думают, как сбежать с передовой.

Во время ежедневного телемарафона украинский главком ВВС признался: российская авиация господствует в воздухе. Цитата из речи: украинский МиГ-29 против российского Су-30 – это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они – с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. Напомним, что ранее в США заявили: современные F-16 Украина, возможно, никогда и не получит. Потому что не нужны они ей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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