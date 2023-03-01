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Мишустин рассказал о формировании фонда помощи участникам СВО

22:32
  • среда
  • 01 марта 2023

Работа по формированию данной структуры началась

Эффективная работа по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений должна быть продолжена. Об этом глава кабмина заявил сегодня на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил.
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Премьер отметил, что все социальные меры поддержки и денежного довольствия для всех участников специальной военной операции и их семей должны предоставляться вовремя и без лишней бюрократии. Также он рассказал, что подписано постановление, согласно которому добровольцы смогут получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях. Регионы смогут оказывать помощь бойцам СВО через портал Госуслуг.

"Для адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО президент поставил задачу создать государственный фонд. Работа по формированию такой структуры началась. Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, осуществление реабилитации участников специальной военной операции, а также поможет им пройти обучение", - заявил Мишустин.

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