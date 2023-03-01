Белоруссия и Китай будут вести борьбу с цветными революциями

Об этом говорится в совместном заявлений двух стран

Белоруссия и Китай договорились укрепить сотрудничество по нескольким направлениям. В среду по итогам переговоров в Пекине итоговое заявление приняли белорусский лидер Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает информагентство БелТА, стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах, а также сфере безопасности. Помимо всего прочего, страны будут вести борьбу с транснациональной и террористической преступностью, а также совместную превентивную борьбу с цветными революциями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что сейчас уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине. Белорусский лидер считает, что для Киева "нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий".

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