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Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием

21:16
  • среда
  • 01 марта 2023

Обнародован приказ Минобороны России

Порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами принят. Это следует из приказа Минобороны России, который утвержден министром обороны Сергеем Шойгу.
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"Приказываю: определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", - цитирует РИА Новости текст приказа.

В среду заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием.

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