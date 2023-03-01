В США предупредили Украину о потере новых территорий

Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий, считает эксперт

Необратимая потеря Украиной 20 процентов территории уже произошла, и эта цифра может возрасти в случае продолжения конфликта. Такое мнение в среду выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, Киев утратил инфраструктуру на триллионы долларов и не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий, передает РИА Новости.

Ранее в среду министр армии США Кристин Вормут заявила, что конфликт на Украине может "саморазрешится в следующий год или два". По ее словам, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил.

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