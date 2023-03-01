В Белоруссии опровергли фейк о повреждении российского А-50

С самолетом все в порядке

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи под Минском был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Ведомство распространило кадры, на которых самолет виден на взлетно-посадочной полосе.

"Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи", - говорится в сообщении.

Также кадры с самолетом показал телеканал "Беларусь-1".

"Как видите, лайнер как выполнял, так и выполняет свою работу в рамках союзной группировки Беларуси и России. Живой и цел. При получении команды готов к взлёту в любую минуту, что мы тоже обязательно покажем", - говорится в сообщении канала.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что российский А-50 якобы получил повреждения.

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