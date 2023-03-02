ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арена борьбы: эксперт объяснил, чего ждать от саммита глав МИД G20

08:52
  • четверг
  • 02 марта 2023

Итогового документа, скорее всего, не будет

Встреча министров стран G20 проходит на фоне острых разногласий между Западом и Россией, США и Китаем. Удастся ли ведущим государствам найти общие подходы к решению глобальных проблем? Смогут ли страны мирового большинства, к которому принадлежит и Россия, противостоять давлению Запада?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Скорее всего, итогового документа после этого саммита не будет. Запад настаивает на том, чтобы в нем было осуждение России. Но, разумеется, ни Россия, ни Китай, ни Индия этого не допустят. Надо сказать, что повестка России хотя бы касается вопросов глобального управления и нацелена на формирование более справедливого мирового экономического порядка в условиях той гибридной войны, которую ведет Запад. Тот самый Запад, который использует "двадцатку" и другие международные площадки как арену борьбы. И неслучайно прямо накануне заседания директор ФБР заявил, что, по мнению Вашингтона, в коронавирусе все-таки виноват Китай", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
G20
G20
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.