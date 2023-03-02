Арена борьбы: эксперт объяснил, чего ждать от саммита глав МИД G20

Итогового документа, скорее всего, не будет

Встреча министров стран G20 проходит на фоне острых разногласий между Западом и Россией, США и Китаем. Удастся ли ведущим государствам найти общие подходы к решению глобальных проблем? Смогут ли страны мирового большинства, к которому принадлежит и Россия, противостоять давлению Запада?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Скорее всего, итогового документа после этого саммита не будет. Запад настаивает на том, чтобы в нем было осуждение России. Но, разумеется, ни Россия, ни Китай, ни Индия этого не допустят. Надо сказать, что повестка России хотя бы касается вопросов глобального управления и нацелена на формирование более справедливого мирового экономического порядка в условиях той гибридной войны, которую ведет Запад. Тот самый Запад, который использует "двадцатку" и другие международные площадки как арену борьбы. И неслучайно прямо накануне заседания директор ФБР заявил, что, по мнению Вашингтона, в коронавирусе все-таки виноват Китай", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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