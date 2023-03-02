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Мощная пушка: установки "Малка" наносят удары по позициям боевиков

09:08
  • четверг
  • 02 марта 2023

Комплект различных боеприпасов не оставляет никаких шансов радикалам

Сокрушительный удар по позициям украинских боевиков наносят расчеты самоходных артиллерийских установок "Малка" Центрального военного округа. Кадры боевой работы публикует Минобороны.    

После получения координат целей от беспилотной авиации бойцы, среди которых - добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации, выдвигаются на огневые позиции и готовят орудия к бою. На все уходит не больше пяти минут.

"Малки" бьют по врагу снарядами калибра 203 миллиметра. Мощная пушка позволяет поражать противника на расстоянии до 47 километров, а комплект различных боеприпасов не оставляет никаких шансов радикалам.

"Работаем по живой силе противника на осколочно-фугасных, также приходят цели, которые находятся впереди, - опорные пункты. Уничтожаем опорные пункты, для этого у нас есть специальные снаряды бетонобойные", - рассказал командир батареи.

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