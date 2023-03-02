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Бронепоезд "Волга" несет круглосуточное дежурство в зоне СВО

09:12
  • четверг
  • 02 марта 2023

Специальный состав проводит инженерную разведку и разминирование, сопровождает грузы

В зоне СВО круглосуточное дежурство несет бронепоезд "Волга", напомнили в Минобороны.

Специальный состав проводит инженерную разведку и разминирование, сопровождает грузы. Бойцы готовы отбить любую атаку врага. Вагоны защищены толстой сталью, на вооружении - крупнокалиберные пулеметы и зенитная установка.

Воздушное пространство контролирует расчет беспилотника. Противнику крайне сложно остановить наш бронепоезд.

"В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленное разрушение и продолжить движение", - отметил начальник специального поезда "Волга".

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