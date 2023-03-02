Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов

Старший матрос Алексей Заводской уничтожил минометный пост противника

Министерство обороны представило новых героев спецоперации.

Лейтенант Эфенди Магамедов, несмотря на осколочное ранение, сумел оперативно восстановить поврежденную при обстреле боевиков антенну и наладить связь внутри дивизиона. Координаты минометных и артиллерийских позиций ВСУ тут же были переданы нашим расчетам. Неприятель понес большие потери в живой силе и технике.

Старший матрос Алексей Заводской в составе расчета боевой машины реактивного арт-взвода точным огнем уничтожил минометный пост противника и 20 националистов. Кроме того, ликвидировано бетонное сооружение, из которого неприятель вел обстрел наших позиций. Все атаки радикалов были отбиты, враг отброшен на исходные позиции.

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