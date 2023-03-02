Протесты в Греции переросли в столкновения с полицией

Профсоюз работников железных дорог страны объявил о проведении 24-часовой забастовки

В Греции тысячи манифестантов потребовали справедливого расследования железнодорожной катастрофы. Акции протеста прошли в Афинах и Салониках, передает "ТВ Центр".

В столице демонстранты собрались у офиса компании, пассажирский поезд которой врезался в товарный состав. Они зажгли свечи в память о погибших, а затем перекрыли вход в здание. Пришлось вмешаться полиции.

Переросли в беспорядки и протесты на улицах города. Силовики применили слезоточивый газ.

Сегодня профсоюз работников железных дорог Греции объявил о проведении 24-часовой забастовки. Они считают, что катастрофа стала следствием халатности властей.

Жертвами крупнейшей в истории страны аварии стали 43 человека, десятки пострадали. Работы на месте столкновения пассажирского и грузового составов продолжаются. В Греции объявлен трехдневный траур.

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