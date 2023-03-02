Причина - пожар на высоковольтной линии электропередачи
В Аргентине 20 миллионов человек остались без света - это около 40% потребителей по всей стране. Во тьму погрузились столица Буэнос-Айрес и ряд других регионов, сообщает "ТВ Центр".
Причина - пожар на высоковольтной линии электропередачи, который привел к сбою в работе атомной электростанции. Из-за возгорания сработала система аварийного отключения.
Оказались обесточены около 6 миллионов зданий: предприятия, торговые центры, жилые дома. Возникли проблемы со связью, встал электротранспорт.
Сейчас подача энергии возобновляется. Однако, по данным специалистов, на полное устранение последствий аварии понадобится не менее двух суток.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"