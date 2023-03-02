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В Аргентине 20 миллионов человек остались без света

09:23
  • четверг
  • 02 марта 2023

Причина - пожар на высоковольтной линии электропередачи

В Аргентине 20 миллионов человек остались без света - это около 40% потребителей по всей стране. Во тьму погрузились столица Буэнос-Айрес и ряд других регионов, сообщает "ТВ Центр".

Причина - пожар на высоковольтной линии электропередачи, который привел к сбою в работе атомной электростанции. Из-за возгорания сработала система аварийного отключения.

Оказались обесточены около 6 миллионов зданий: предприятия, торговые центры, жилые дома. Возникли проблемы со связью, встал электротранспорт.

Сейчас подача энергии возобновляется. Однако, по данным специалистов, на полное устранение последствий аварии понадобится не менее двух суток.

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