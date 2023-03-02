В Приморье поймали еще одного амурского тигра, охотившегося на собак

Выйти на след хищникаа долгое время не удавалось

Еще один амурский тигр, державший в страхе жителей нескольких сел Приморья, пойман и будет отправлен на реабилитацию, передает "ТВ Центр".

Специалистам удалось выловить хищника у Знаменки. Именно там он охотился на собак. В поисках добычи иногда наведывался и в соседние поселения - Заречное и Звенигородку. Действовал в основном в темное время суток.

Выйти на след тигра долгое время не удавалось, он прекрасно чувствовал ловушки и держался на расстоянии. Теперь хозяина тайги ждет ветеринарный осмотр.

Чтобы избежать подобных инцидентов, в крае с начала года запрещена охота на кабанов. Именно они являются основной пищей для тигров. Но после эпидемии африканской чумы численность диких свиней резко упала. Это и заставило хищников искать себе пропитание в населенных пунктах.

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