ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье поймали еще одного амурского тигра, охотившегося на собак

09:15
  • четверг
  • 02 марта 2023

Выйти на след хищникаа долгое время не удавалось

Еще один амурский тигр, державший в страхе жителей нескольких сел Приморья, пойман и будет отправлен на реабилитацию, передает "ТВ Центр".

Специалистам удалось выловить хищника у Знаменки. Именно там он охотился на собак. В поисках добычи иногда наведывался и в соседние поселения - Заречное и Звенигородку. Действовал в основном в темное время суток.

Выйти на след тигра долгое время не удавалось, он прекрасно чувствовал ловушки и держался на расстоянии. Теперь хозяина тайги ждет ветеринарный осмотр.

Чтобы избежать подобных инцидентов, в крае с начала года запрещена охота на кабанов. Именно они являются основной пищей для тигров. Но после эпидемии африканской чумы численность диких свиней резко упала. Это и заставило хищников искать себе пропитание в населенных пунктах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тигр
Тигр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.