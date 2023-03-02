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Красный Диор: модельер Вячеслав Зайцев отмечает юбилей

09:32
  • четверг
  • 02 марта 2023

Он создавал костюмы для бродвейских театров и отечественных фильмов, одевал звезд эстрады и спортсменов

Сегодня юбилей у одного из самых известных российских и советских модельеров. Вячеславу Зайцеву - 85.

Первая коллекция кутюрье - в то время худрука Экспериментальной швейной фабрики - вызвала восторг и разочарование одновременно. Телогрейки из ярких ситцев и валенки, расписанные гуашью, руководство категорически отвергло, но коллекцию заметила французская пресса, которая окрестила Зайцева "Красным Диором".

Затем пришло мировое признание. Модельер создавал костюмы для бродвейских театров, отечественных фильмов, одевал звезд эстрады, спортсменов и даже советскую милицию.

Сейчас Вячеслав Зайцев - это бренд, который не нуждается в представлении.

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Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев
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